Українські прикордонники відійшли від великодніх традицій. Вони знищили російські яйця.

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Спеціально для "гостей"

Прикордонники показали відео, у якому яйце, розмальоване в кольорах ЗСУ, нищить яйця із російським прапором. Цей запис присвятили Великодню. На кадрах можна побачити, що яйця із російським прапором не витримують ударів яєць, розфарбованих у кольорах нашої армії.

В наших, українських, традиціях все зовсім по-іншому. Та спеціально для "гостей" прикордонники готові дещо відійти від сталих звичаїв,

– мовиться в повідомленні.

Прикордонники знищили російські яйця: дивіться відео

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