Украинские пограничники, стоящие в обороне на Бахмутском направлении, держат позиции и в дождь, и в снег, без отпусков и выходных. Признаются: им страшно, но если уйдут, страшно будет всем.

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Что рассказали защитники

Пограничники стоят в обороне на Бахмутском направлении, на подступах к оккупированному россиянами селу Озаряновка. Они оставили дома родителей и жен, а у некоторых из них во время службы родились дети. Однако они готовы стоять до победы. Как говорит один из ребят, страшно "два-три первых магазина", а дальше бойцы просто делают свою работу.

Съемочная группа приехала к защитникам поздно вечером, когда большинство украинцев уже готовилось отдыхать. До вражеских позиций всего несколько сотен метров.

Стрельба каждый день. Работают минометы и другое оружие. Это передовая,

– объясняют бойцы.

Как воюют наши бойцы под Бахмутом: смотрите видео

Оккупанты очень близко

"Россияне настолько близко, что мы слышим их постоянно. Недавно один оккупант убил другого, слонялся по селу и кричал, мол, зачем я его убил? А еще здесь недавно ездил их мотоцикл с коляской, эвакуировал раненых. Больше не ездит", – описывает атмосферу на этом участке фронта боец с позывным "Гато".

Трудности на фронте

"Гато" говорит: сложнее всего для пехотинца – услышать по рации, что кто-то из побратимов ранен или мертв.

Это, наверное, самое тяжелое,

– делится он.

А еще тяжело копать траншеи. Наши ребята живут на позициях в любую погоду, в снег и ливень.

"Некоторые воюют без ротации шесть месяцев, год. Хочется отдохнуть хотя бы месяц-два", – рассказывает пограничник с позывным "Зверь".

У бойца с позывным "Райз", пока он защищает Украину на Востоке, родилась дочь. Ее назвали Соломией.

"Моя жена одна. Я здесь, потому что кому-то захотелось земли. Но я должен это делать", – объясняет мужчина.

Несмотря на это, ребята настроены стоять до победы.

Кто если не мы. Страшно всем. Но если мы уйдем, то страшно уже будет нашим женам, детям – всем,

– заключает боец "Балу".