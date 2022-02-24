Пограничники показали свой уничтоженный вражескими обстрелами объект
24 февраля 2022 , 09:25Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Украинские пограничники также интенсивно отражают атаку врага. Она, к сожалению, происходит не только на границах, но и в тылу.
Пограничники сообщают, что обстреляли один из объектов пограничников. Он расположен в Киевской области.
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Произошли обстрелы одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения,
– сообщили в Госпогранслужбе.
Россия атаковала объекты пограничников / Фото ГПСУ
Пограничники показали вражескую атаку / Фото ГПСУ
Россия атакует Украину / Фото ГПСУВажно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
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