Пограничники показали свой уничтоженный вражескими обстрелами объект

24 февраля 2022 , 09:25
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Источник:

ГПСУ

Украинские пограничники также интенсивно отражают атаку врага. Она, к сожалению, происходит не только на границах, но и в тылу.

Пограничники сообщают, что обстреляли один из объектов пограничников. Он расположен в Киевской области.

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Произошли обстрелы одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения,
– сообщили в Госпогранслужбе.

Россия атаковала объекты пограничников / Фото ГПСУ

Пограничники показали вражескую атаку / Фото ГПСУ

Россия атакует Украину / Фото ГПСУ

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Автор: Оксана Княжик