Летчики Госпогранслужбы 9 июля приземлились на отдаленной заставе – острове Змеином в Черном море. Последний раз пограничники летали туда еще в 2008 году.

Пограничники прилетели на Змеиный

Харьковская отдельная авиационная эскадрилья Госпогранслужбы Украины 9 июля совершила посадку на острове Змеиный, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вертолет Ми-8 провел мониторинг по маршруту Одесса – территориальное море Украины – остров Змеиный – Вилково – Одесса.

Во время полета пограничники осмотрели 2400 квадратных метров акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный, а также 3 – на площадке Вилково.

В Госпогранслужбе добавляют, что полет стал знаковым. Ведь на Змеиный пограничники не летали уже 12 лет.

Какие планы на будущее

Сейчас двум экипажам вертолетов Ми-8 ГПС дали допуск для полетов над морем. А модернизация воздушного транспорта позволила сделать такие полеты безопасными.

Отныне пограничники при необходимости будут проводить воздушный мониторинг. Смогут также доставлять на остров грузы и персонал, или же провести медицинскую эвакуацию.

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Украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на Змеиный / Фото Госпогранслужбы

Теперь при необходимости мониторинг смогут проводить регулярно / Фото Госпогранслужбы

Пограничники прилетели на остров Змеиный: смотрите видео