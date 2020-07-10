Пограничники прилетели на остров Змеиный: впервые за 12 лет – фото, видео
Летчики Госпогранслужбы 9 июля приземлились на отдаленной заставе – острове Змеином в Черном море. Последний раз пограничники летали туда еще в 2008 году.
Пограничники прилетели на Змеиный
Харьковская отдельная авиационная эскадрилья Госпогранслужбы Украины 9 июля совершила посадку на острове Змеиный, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Вертолет Ми-8 провел мониторинг по маршруту Одесса – территориальное море Украины – остров Змеиный – Вилково – Одесса.
Во время полета пограничники осмотрели 2400 квадратных метров акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный, а также 3 – на площадке Вилково.
В Госпогранслужбе добавляют, что полет стал знаковым. Ведь на Змеиный пограничники не летали уже 12 лет.
Какие планы на будущее
Сейчас двум экипажам вертолетов Ми-8 ГПС дали допуск для полетов над морем. А модернизация воздушного транспорта позволила сделать такие полеты безопасными.
Отныне пограничники при необходимости будут проводить воздушный мониторинг. Смогут также доставлять на остров грузы и персонал, или же провести медицинскую эвакуацию.
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Украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на Змеиный / Фото Госпогранслужбы
Теперь при необходимости мониторинг смогут проводить регулярно / Фото Госпогранслужбы
Пограничники прилетели на остров Змеиный: смотрите видео