"Работает над доставкой настроения": пограничники опубликовали милые фотографии с праздничным "пилотом"
Источник:Госпогранслужба
Украинские пограничники опубликовали милые фотографии со своеобразным пилотом дрона. В канун Пасхи они выбрали и "праздничного летуна" – цыпленка.
Фотографии опубликовали на официальных страницах в соцсетях. Украинцы оценили "нового пилота" пограничников.
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Иногда даже у беспилотника есть пилот
К празднику украинские защитники "сделали" пилотом дрона пасхального цыпленка.
Сегодня он работает над доставкой Пасхального настроения!
– подписали фото пограничники.
Пасхальный цыпленок стал пилотом / Фото ГНСУ
Пограничники тоже готовятся к праздникам / Фото ГНСУ
Украинцы в соцсетях отреагировали на подобные фото достаточно положительно. Большинство пользователей благодарили пограничников за службу и желали здоровья. Некоторые шутили, что украинские защитники используют так называемое "биологическое оружие":
- "Биоружие";
- "Самый красивый пилот!!!)";
- "Можно ли мне такого пилота?";
- "Наши любимые защитники, искренне поздравляю Вас с Пасхальными праздниками! Возвращайтесь скорее, мы ждем вашего возвращения!"
- "Вот уже россияне снова будут писать о "биооружии".
Иногда у беспилотника появляется пилот.
Щемящее фото отца и сына облетело сеть
В начале апреля сеть облетела фотография отца, который не отпускал руку своего раненого сына. Фото сделал врач, оперировавший украинского защитника.
Отец и сын вместе воевали на Бахмутском направлении. Парень получил ранение и был госпитализирован. Врач из Коломыи Олег Токарчук, занимавшийся лечением военнослужащего, сделал фотографии и выложил в сеть.
Отец держит раненого сына за руку / Фото Олега Токарчука
В комментариях под фотографией пользователи умилились от увиденного. Украинцы желали защитникам крепкого здоровья, а врача – благодарили за спасение.