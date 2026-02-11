Задерживают почти ежедневно: как пограничники в высокогорье спасают нарушителей

Горы стали смертельной ловушкой для нарушителей, которые пытаются убежать в Румынию, не осознавая опасности снежных заносов и морозов до минус 20 градусов. Пограничники отдела "Шибене" ежедневно патрулируют десятки километров пешком в экстремальных условиях, задерживая нарушителей и спасая тех, кто заблудился.

Служба в самом высокогорном подразделении на Прикарпатье требует хорошей физической формы и тесного сотрудничества с ГСЧС. О том, как пограничники работают в горах Ивано-Франковской области, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как охраняют границу там, где метели и туман останавливают технику?

Служба пограничников в высокогорье Прикарпатья – это ежедневные многокилометровые маршруты пешком в условиях полной изоляции от связи, экстремальной погоды, что меняется за считанные минуты, и полной зависимости от техники для патрулирования труднодоступных участков границы.

"В основном это машины высокой проходимости. Труднее всего когда дождь, болото, туман и снег. Есть разные ситуации, при которых нужно использовать все свои знания и умения, чтобы транспорт не обвалился", – рассказал пограничник Игорь.

Зимой горные дороги полностью заметает снегом, поэтому даже специальная техника часто не может проехать, и пограничники вынуждены преодолевать остальную часть маршрута пешком.

Отдел "Шибене" – самое высокогорное подразделение на Прикарпатье, где служба – это ежедневное преодоление десятков километров крутых подъемов, поэтому сюда приходят только те, кто сознательно выбирает горы.

Здесь надо иметь здоровые ноги. Служба своеобразная, но кто это любит, то ему нормально. Горы я люблю, если есть выбор между морем и горами, я выбираю горы,

– объяснил пограничник Руслан.

Также служба на границе требует непрерывного движения и контроля каждого метра участка.

Почти все военные подразделения "Шибене" прошли бои в Донецкой, Харьковской и Курской областях с 2023 года, и этот фронтовой опыт – умение слушать, видеть и постоянно двигаться – оказывается чрезвычайно полезным в тяжелых горных условиях.

Почему без проводника Карпаты становятся ловушкой для нарушителей границы?

Ранее река Черный Черемош была главной транспортной артерией для сплава леса – с помощью специальных плотин перегораживали воду, а потом открывали их, чтобы лес плыл по течению до нужного места.

Сейчас лес перевозят грузовиками, но лесозаготовка по-прежнему остается основным заработком для местных жителей. Жители отдаленного горного села Голошина имеют работу – работают на предприятиях, в лесу, школах и других местных заведениях.

После начала полномасштабной войны вместо туристов в горах появилось много нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу

Мне кажется, что это какие-то несчастные люди. Если в государстве сейчас сложилась такая ситуация, то я считаю, что бежать – странно мне с одной стороны, что они бегут. Многих обманывают... Мне трудно сейчас ответить на этот вопрос в теперешней ситуации. Но, как по мне, бежать из государства которое сейчас воюет, которое нуждается в людях – это как-то не по-человечески. Значит они так любят свое государство, раз они убегают,

– сказал Руслан.

Пограничники ежедневно задерживают мужчин, которые без знания гор и проводника легко блуждают в сложной местности, где также водятся дикие животные. Задержание часто спасает жизнь нарушителям, ведь в горах снег достигает полтора метра, а температура опускается до минус 20 градусов, что делает самостоятельный переход смертельно опасным.

Почему даже опытные путешественники не выдерживают зимних Карпат?

Пограничники постоянно сотрудничают с ГСЧС в спасательных операциях, мгновенно реагируя на вызовы, ведь горы могут стоить жизни – недавно за 12 часов поисков они спасли мужчину, который пять суток блуждал заснеженными Карпатами после звонка на горячую линию.

Спасенный мужчина из Днепропетровщины признался, что планировал пересечь границу с Румынией, но не представлял, насколько опасным будет маршрут в Румынию.

Несмотря на ограничения на пребывание во многих туристических местах приграничья найти место, чтобы полюбоваться природой все же возможно.

Прежде всего должен иметь разрешение пребывания в государственной пограничной службе, нужно обращаться в отряд, чтобы иметь разрешительные документы, иметь маршрут, по которому она хочет попутешествовать по горам, посмотреть на пейзажи,

– объяснил пограничник Руслан.

Пограничники предупреждают, что этой зимой горы смертельно опасны даже для опытных туристов из-за морозов, снег и сложную местность, но количество нарушителей не уменьшается, хотя многие не доходит до конца своего "маршрута на волю".

