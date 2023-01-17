Как стало известно, нарушителем оказался россиянин. Его уже задержали.

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Россиянин на матрасе переплыл Западный Буг

Как сообщили пограничники, военнослужащие отдела "Ровно" задержали россиянина, который переплыл на матрасе через Западный Буг, чтобы попасть в Украину.

Мужчину остановил пограничный наряд, как только он пересек границу. По словам россиянина, он жил в Украине, а после выезда за границу легально не мог вернуться назад.

После составления всех соответствующих документов правонарушитель будет отвечать согласно действующему законодательству Украины,

– отметили пограничники.



Россиянина задержали / фото ГПСУ

Сколько мужчин погибло, пытаясь незаконно пересечь границу

Директор Департамента Охраны госграницы Леонид Баран ранее рассказал, что чаще всего причиной гибели людей на границе становятся погодные условия. Кроме того, известно, что чаще всего мужчины пытаются пересечь границу в Западных областях, в частности на Закарпатье, где природа особенно жестока.

Как стало известно, за осенне-зимний период количество смертей составляет не менее 10 человек.