Як стало відомо, порушником виявився росіянин. Його вже затримали.

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Росіянин на матраці переплив Західний Буг

Як повідомили прикордонники, військовослужбовці відділу "Рівне" затримали росіянина, який переплив на матраці через Західний Буг, аби потрапити в Україну.

Чоловіка зупинив прикордонний наряд, щойно він перетнув кордон. За словами росіянина, він буцімто жив в Україні, а після виїзду за кордон легально не міг повернутися назад.

Після складання усіх відповідних документів правопорушник відповідатиме згідно з чинним законодавством України,

– зазначили прикордонники.



Росіянина затримали / фото ДПСУ

Скільки чоловіків загинуло, намагаючись незаконно перетнути кордон

Директор Департаменту Охорони держкордону Леонід Баран раніше розповів, що найчастіше причиною гибелі людей на кордоні стають погодні умови. Окрім того, відомо, що найчастіше чоловіки намагаються перетнути кордон у Західних областях, зокрема на Закарпатті, де природа особливо жорстока.

Як стало відомо, за осінньо-зимовий період кількість смертей становить щонайменше 10 осіб.