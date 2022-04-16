Пограничники зафиксировали увеличение пассажиропотока: украинцы возвращаются домой

Украинцы, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны, медленно возвращаются домой. В столице и на востоке Украины опасность еще есть, но люди соскучились по своим домам.

У украинских пограничников стало больше работы. Пасхальные праздники и уменьшение опасности в некоторых регионах побуждают наших граждан возвращаться домой.

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Ситуация на границе

Как сообщили пограничники, с 2 по 15 апреля на западных границах Украины с Молдовой и ЕС ситуация была следующая: около 400 тысяч украинцев въехали, около 500 тысяч уехали.

Такое резкое увеличение потока связано с грядущими пасхальными праздниками и возвращение домой эвакуированных украинцев.

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