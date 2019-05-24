Пограничники получили беспилотники для выслеживания нарушителей: как это будет работать

Волынские пограничники теперь будут ловить нарушителей с помощью специальных беспилотников. В общем закупили почти 20 летательных аппаратов за деньги от Евросоюза.

В GPS-трекер пограничники будут вставлять любую SIM-карту мобильного оператора, и на их телефон будет приходить SMS-сообщение с координаторами места пребывания их летательного аппарата.

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Ночью беспилотник сможет зафиксировать световые сигналы, а оператор уже сообщит об усилении наряда. Камера позволяет увеличить изображение в 30 раз, поэтому даже с 50-метровой высоты можно четко разглядеть номера автомобилей и лица людей.

Информацию о нарушителе передают патрулю с собакой, а там уже главное – выйти на след. Задержанного нарушителя обыскивают, не имеет ли он запрещенных предметов и оружия.

Беспилотниками будут обследовать территорию в труднодоступных местах. Сейчас управлять такими летательными аппаратами могут пограничники, которые отвечают за воздушное пространство, но в будущем новым устройством должны овладеть и другие. Для того, чтобы показать пограничникам, как это работает, на Волынь приехали стражи наших рубежей со всей Украины.