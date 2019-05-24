Прикордонники отримали безпілотники для вистежування порушників: як це працюватиме

Волинські прикордонники тепер ловитимуть порушників за допомогою спеціальних безпілотників. Загалом закупили майже 20 літальних апаратів за гроші від Євросоюзу.

У GPS-трекер прикордонники вставлятимуть будь-яку SIM-карту мобільного оператора, і на їх телефон буде приходити SMS-повідомлення з координаторами місця перебування їхнього літального апарату.

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Уночі безпілотник зможе зафіксувати світлові сигнали, а оператор уже повідомить про підсилення наряду. Камера дозволяє збільшити зображення в 30 разів, тож навіть із 50-метрової висоти можна чітко розгледіти номери автомобілів і обличчя людей.

Інформацію про порушника передають патрулю з собакою, а там вже головне – вийти на слід. Затриманого порушника обшукують, чи не має він заборонених предметів та зброї.

Безпілотниками обстежуватимуть територію у важкодоступних місцях. Наразі керувати такими літальними апаратами можуть прикордонники, які відповідають за повітряний простір, але в майбутньому новий пристрій мають опанувати й інші. Для того, аби показати прикордонникам, як це працює, на Волинь приїхали вартові наших рубежів з усієї України.