Українські прикордонники отримали новітні американські катери: відео

США передали у користування українським прикордонникам 2 катери Safe Boat 27. Модифікація катерів дозволяє використовувати їх як для патрулювання, так і для рейдово-штурмових цілей.

Склад команди для такого катера складає 4 військовослужбовці, проте є можливість розміщення на судні до 20 бійців десанту зі спорядженням. Про це інформує "Український мілітарний портал".

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Невдовзі ці сучасні плавзасоби використовуватиме 10 окремий загін оперативного реагування "Дозор" у різних службових цілях.

Що відомо про "Дозор"? Це орган охорони державного кордону. До числа особливих завдань загону входять:

– проведення локальних, (точкових) дій на визначених Держприкордонслужбою напрямках;

– участь у заходах щодо організації охорони місць постійного й тимчасового перебування президента України та інших посадових осіб;

– підтримання постійної готовності сил та засобів до виконання завдань, які виникають раптово у мирний час та бойової готовності при переході з мирного на воєнний стан.

Що відомо про спроможності катерів Safe Boat 27? Це – маневрові катери, здатні динамічно рухатися і швидко змінювати траєкторію ходу. У довжину ці судна сягають 8,2 метра, у ширину – 2,7 метра. Максимальна швидкість, яку досягають ці катери становить 47 вузлів.

Прикордонники отримали американські катери Safe Boat 27: відео