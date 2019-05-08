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      Українські прикордонники отримали новітні американські катери: відео

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      Прикордонникам передали катери Safe Boat 27
      Прикордонникам передали катери Safe Boat 27 / фото з відкритих джерел

      США передали у користування українським прикордонникам 2 катери Safe Boat 27. Модифікація катерів дозволяє використовувати їх як для патрулювання, так і для рейдово-штурмових цілей.

      Склад команди для такого катера складає 4 військовослужбовці, проте є можливість розміщення на судні до 20 бійців десанту зі спорядженням. Про це інформує "Український мілітарний портал".

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      Невдовзі ці сучасні плавзасоби використовуватиме 10 окремий загін оперативного реагування "Дозор" у різних службових цілях.

      Що відомо про "Дозор"? Це орган охорони державного кордону. До числа особливих завдань загону входять:
      – проведення локальних, (точкових) дій на визначених Держприкордонслужбою напрямках;
      – участь у заходах щодо організації охорони місць постійного й тимчасового перебування президента України та інших посадових осіб;
      – підтримання постійної готовності сил та засобів до виконання завдань, які виникають раптово у мирний час та бойової готовності при переході з мирного на воєнний стан.

      Що відомо про спроможності катерів Safe Boat 27? Це – маневрові катери, здатні динамічно рухатися і швидко змінювати траєкторію ходу. У довжину ці судна сягають 8,2 метра, у ширину – 2,7 метра. Максимальна швидкість, яку досягають ці катери становить 47 вузлів.

      Прикордонники отримали американські катери Safe Boat 27: відео

       

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      Теги: Новини України Водний транспорт Держприкордонслужба Новини США
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