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      Скільки боєздатних кораблів і катерів має Україна

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      Україна має близько 70 боєздатних прикордонних кораблів і катерів
      Україна має близько 70 боєздатних прикордонних кораблів і катерів / Фото з відкритих джерел

      Україна має близько 70 боєздатних кораблів і катерів, які охороняють морські кордони в Чорному та Азовському морях. Держприкордонслужба наразі оновлює стан суден та посилює їх озброєння.

      Очільник ДПСУ Петро Цигикал в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів, що після затримання на Азові риболовецького судна "Норд", прикордонники прискорили процес формування відомчої Морської охорони та посилили систему охорони в акваторії Азовського та Чорного морів.

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      "Зараз ми не лише опрацьовуємо реальні плани модернізації та розвитку нашої Морської охорони, але й працюємо над удосконаленням системи надводної обстановки, щоб бачити те, що відбувається в глибині горизонту на десятки миль", – розповів Цигикал.

      Він підкреслив, що якщо станеться схожа ситуація, то прикордонники будуть затримувати судно. Морська охорона здатна в повному обсязі виконувати поставлені перед нею завдання.

      Ми наразі оновлюємо кораблі радянського зразка і продовжуємо їм таким чином терміни служби ще на 10-12 років. Ми посилюємо і їхнє озброєння, і навіть вивчаємо питання, щоб встановити на них ракетні комплекси. Загалом у нас близько 7 десятків прикордонних кораблів та катерів,
      – додав Цигикал.

      Глава ДПСУ зауважив, що цього року українські кораблі під час виконання завдань з охорони територіального моря та прилеглої зони перебували в морі понад 117 діб. Під час служби було оглянуто 69 суден, ще 6 – затримано. Також, судна Держприкордонслужби провели 3 спільних виходи у море із ВМС ЗСУ та 1 пошуково-рятувальну операцію.

      Що відомо про скандал з судном "Норд"?25 березня 2018 року цей корабель під російським прапором увійшов у частину українських вод Азовського моря. У підсумку його затримали українські, і судно було доправлено в порт Бердянська. Також проти його екіпажу порушили низку справ. Після цього так зване ФСБ у окупованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.

      Згодом команда судна "Норд" за сприяння російських дипломатів намагалася двічі покинути територію України, однак їм це не вдалося.

      На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу. А 10 квітня чоловіка відпустили з СІЗО. За деякий час решту членів екіпажу "Норду" також відпустили на свободу.

      29 січня капітан "Норду" Володимир Горбенко нібито зник. Проте, вже на початку лютого моряк знайшовся в окупованому Криму, у себе вдома.

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      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Чорне море Держприкордонслужба
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