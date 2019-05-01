Сколько боеспособных кораблей и катеров у Украины

Украина имеет около 70 боеспособных кораблей и катеров, которые охраняют морские границы в Черном и Азовском морях. Госпогранслужба пока обновляет состояние судов и усиливает их вооружение.

Глава ГНСУ Петр Цигикал в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал, что после задержания на Азове рыболовного судна "Норд", пограничники ускорили процесс формирования ведомственной Морской охраны и усилили систему охраны в акватории Азовского и Черного морей.

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"Сейчас мы не только разрабатываем реальные планы модернизации и развития нашей Морской охраны, но и работаем над усовершенствованием системы надводной обстановки, чтобы видеть то, что происходит в глубине горизонта на десятки миль", – рассказал Цигикал.

Он подчеркнул, что если произойдет похожая ситуация, то пограничники будут задерживать судно. Морская охрана способна в полном объеме выполнять поставленные перед ней задачи.

Мы сейчас обновляем корабли советского образца и продолжаем им таким образом сроки службы еще на 10-12 лет. Мы усиливаем и их вооружение, а также изучаем вопрос, чтобы установить на них ракетные комплексы. В целом у нас около 7 десятков пограничных кораблей и катеров,

– добавил Цигикал.

Глава ГНСУ отметил, что в этом году украинские корабли во время выполнения задач по охране территориального моря и прилежащей зоны находились в море более 117 суток. Во время службы было осмотрено 69 судов, еще 6 – задержаны. Также суда Госпогранслужбы провели 3 совместных выходы в море с ВМС ВСУ и 1 поисково-спасательную операцию.

Что известно о скандале с судном "Норд"?

25 марта 2018 года этот корабль под российским флагом вошел в часть украинских вод Азовского моря. В итоге его задержали украинские, и судно было доставлено в порт Бердянска. Также против его экипажа возбудили ряд дел. После этого так называемое ФСБ в оккупированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.



Впоследствии команда судна "Норд" при содействии российских дипломатов пыталась дважды покинуть территорию Украины, однако им это не удалось.



В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог. А 10 апреля мужчину отпустили из СИЗО. Через некоторое время остальных членов экипажа "Норда" также отпустили на свободу.



29 января капитан "Норда" Владимир Горбенко якобы исчез. Однако, уже в начале февраля моряк нашелся в оккупированном Крыму, у себя дома.