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      Україна збудувала розвідувальний корабель, якому немає аналогів: фото і відео

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      Україна збудувала розвідувальний корабель, якому немає аналогів
      Україна збудувала розвідувальний корабель, якому немає аналогів / mil.gov.ua

      Київський завод "Кузня на Рибальському" спустив на воду середній розвідувальний корабель. У нього немає аналогів в Україні.

      Унікальний корабель збудували для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства, повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

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      Судно збудували в рамках державної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року з метою укріплення морських кордонів України.

      розвідувальний корабель
      Так виглядає новий розвідувальний корабель України//Фото: Міністерство оборони

      Міністр оборони Степан Полторак розповів, що за всю історію України не так багато прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери чи десантні катери. У нового розвідувального корабля немає аналогу по оснащенню та можливостям виконувати задачі.

      Це величезний прорив і це перемога,
      – додав Полторак.

      Однак, у чому саме унікальність новинки – не уточнюють. За флотською традицією, під час спуску корабля на воду, об борт корабля розбили пляшку шампанського.

      корабель розвідувальний шампанське традиція
      Об борт корабля розбили пляшку шампанського//Фото: Міністерство оборони

      До слова, представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.

      Унікальний український розвідувальний корабель спустили на воду: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Міністерство оборони України Водний транспорт Збройні сили України Степан Полторак
      Джерело: 24 канал
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