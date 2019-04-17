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      Полторак розповів, яку нову техніку отримають військові

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві оборони України розповіли, що Збройні сили України отримають 20 нових найменувань військової техніки у 2019 році.

      Зокрема, це ракетні комплекси "Нептун", "Вільха"та "Вільха М", заявив міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки на Львівщину.

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      За його словами, державне оборонне замовлення значно підвищить бойові спроможності.

      За останні три роки ми поставили 120 зразків нової техніки і ввели в експлуатацію 330 зразків. Цьогоріч ми плануємо ввести і поставити на озброєння до Збройних сил України понад 20 одиниць, зокрема ракетні комплекси "Нептун" та "Вільха", "Вільха М",
      – зазначив Полторак.

      Вже завершено планування і розпочато будівництво ракетного катеру: "ці плани є цілком реальними, адже і фінансовий ресурс, і передумови дають нам можливість це зробити".

      Допомога від наших партнерів є вкрай важливою. За останні декілька років тільки від США ми отримали допомогу на майже 400 млн доларів. Це в основному були станції артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, засоби зв’язку, катери, антиснайперські комплекси й інше озброєння та техніка,
      – повідомив міністр оборони.

      Полторак підкреслив, що після прийняття Верховною Радою відповідного закону Міноборони отримало можливість напряму закупляти озброєння та техніку за кордоном.

      Читайте також: На фронті бійці ЗСУ відпрацювали техніку бою з використанням ракетного озброєння: відео

      Як минула доба на фронті? Впродовж доби 16 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

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      Теги: Новини України Міністерство оборони України Степан Полторак Війна на Донбасі Зброя
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