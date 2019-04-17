Окупанти поранили двох українських військових на Донбасі

Впродовж доби 16 квітня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

Проросійські бойовики обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

Читайте також: Бійці полку "Азов" знищили ворожу техніку на Донбасі: відео потужного удару

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти сім разів обстріляли позиції наших військ у районі населених пунктів Гнутове, Широкине, Новотроїцьке, поблизу сіл Талаківка та Лебединське, а також біля міста Мар’їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі хутора Вільний та поблизу села Зайцеве.

За даними розвідки, 16 квітня трьох окупантів було знищено, а ще чотирьох – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.