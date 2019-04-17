Оккупанты ранили двух украинских военных на Донбассе

В течение суток 16 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Пророссийские боевики обстреливали наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции наших войск в районе населенных пунктов Гнутово, Широкино, Новотроицкое, вблизи сел Талаковка и Лебединское, а также возле города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе хутора Свободный и вблизи села Зайцево.

По данным разведки, 16 апреля трех оккупантов было уничтожено, а еще четверо – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.