Полторак рассказал, какую новую технику получат военные

В Министерстве обороны Украины рассказали, что Вооруженные силы Украины получат 20 новых наименований военной техники в 2019 году.

В частности, это ракетные комплексы "Нептун", "Ольха" и "Ольха М", заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область.

Читайте также: Бойцы полка "Азов" уничтожили вражескую технику на Донбассе: видео мощного удара

По его словам, государственный оборонный заказ значительно повысит боевые способности.

За последние три года мы поставили 120 образцов новой техники и ввели в эксплуатацию 330 образцов. В этом году мы планируем ввести и поставить на вооружение в Вооруженные силы Украины более 20 единиц, в том числе ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", "Ольха М",

– отметил Полторак.

Уже завершено планирование и начато строительство ракетного катера: "эти планы вполне реальны, ведь и финансовый ресурс, и предпосылки дают нам возможность это сделать".

Помощь от наших партнеров крайне важна. За последние несколько лет только от США мы получили помощь почти 400 млн долларов. Это в основном были станции артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, средства связи, катера, антиснайперские комплексы и другое вооружение и техника,

– сообщил министр обороны.

Полторак подчеркнул, что после принятия Верховной Радой соответствующего закона Минобороны получило возможность напрямую закупать вооружение и технику за рубежом.

Читайте также: На фронте бойцы ВСУ отработали технику боя с использованием ракетного вооружения: видео

Как прошли сутки на фронте? В течение суток 16 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.