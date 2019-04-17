17:35
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Полторак рассказал, какую новую технику получат военные

      128 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / Фото из открытых источников

      В Министерстве обороны Украины рассказали, что Вооруженные силы Украины получат 20 новых наименований военной техники в 2019 году.

      В частности, это ракетные комплексы "Нептун", "Ольха" и "Ольха М", заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область.

      Читайте также: Бойцы полка "Азов" уничтожили вражескую технику на Донбассе: видео мощного удара

      По его словам, государственный оборонный заказ значительно повысит боевые способности.

      За последние три года мы поставили 120 образцов новой техники и ввели в эксплуатацию 330 образцов. В этом году мы планируем ввести и поставить на вооружение в Вооруженные силы Украины более 20 единиц, в том числе ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", "Ольха М",
      – отметил Полторак.

      Уже завершено планирование и начато строительство ракетного катера: "эти планы вполне реальны, ведь и финансовый ресурс, и предпосылки дают нам возможность это сделать".

      Помощь от наших партнеров крайне важна. За последние несколько лет только от США мы получили помощь почти 400 млн долларов. Это в основном были станции артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, средства связи, катера, антиснайперские комплексы и другое вооружение и техника,
      – сообщил министр обороны.

      Полторак подчеркнул, что после принятия Верховной Радой соответствующего закона Минобороны получило возможность напрямую закупать вооружение и технику за рубежом.

      Читайте также: На фронте бойцы ВСУ отработали технику боя с использованием ракетного вооружения: видео

      Как прошли сутки на фронте? В течение суток 16 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

      blog_ava
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      сегодня
      73691
      Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе Степан Полторак Міністерство оборони України
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко і Зеленський зустрінуться на "Олімпійському", або Шоу, що ховається за дебатами
      сегодня , 17:16 Порошенко і Зеленський зустрінуться на "Олімпійському", або Шоу, що ховається за дебатами
      Артем Овдієнко 670
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      сегодня , 16:21 Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      73691
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
      сегодня , 16:10 Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
      8074
      Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      сегодня , 15:38 Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      5527
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Что кушать украинцам: нормы питания от Минздрава
       18 декабря 2017 , 21:06
      Миллиардеры из клуба "Газпрома" приехали в Минск с распальцовкой, – Лукашенко о расправе Динамо Мн над Зенитом
       10 августа 2018 , 22:07
      В Украине активно покупают новые коммерческие автомобили
       5 ноября 2018 , 13:20
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук