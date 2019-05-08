Украинские пограничники получили новейшие американские катера: видео

США передали в пользование украинским пограничникам 2 катера Safe Boat 27. Модификация катеров позволяет использовать их как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей.

Состав команды для такого катера составляют 4 военнослужащих, однако есть возможность размещения на судне до 20 бойцов десанта со снаряжением. Об этом информирует "Украинский милитарный портал".

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Вскоре эти современные плавсредства будет использовать 10 отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" в различных служебных целях.

Что известно о "Дозоре"?

Это орган охраны государственной границы. В число особых задач отряда входят:

– проведение локальных, (точечных) действий на определенных Госпогранслужбой направлениях;

– участие в мероприятиях по организации охраны мест постоянного и временного пребывания президента Украины и других должностных лиц;

– поддержание постоянной готовности сил и средств к выполнению задач, которые возникают внезапно в мирное время и боевой готовности при переходе с мирного на военное положение.

Что известно о способности катеров Safe Boat 27? Это – маневровые катера, способные динамично двигаться и быстро менять траекторию хода. В длину эти суда достигают 8,2 метра, в ширину – 2,7 метра. Максимальная скорость, которую достигают эти катера, составляет 47 узлов.

Пограничники получили американские катера Safe Boat 27: видео