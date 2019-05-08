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      Украинские пограничники получили новейшие американские катера: видео

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      Пограничникам передали катера Safe Boat 27
      Пограничникам передали катера Safe Boat 27 / Фото из открытых источников

      США передали в пользование украинским пограничникам 2 катера Safe Boat 27. Модификация катеров позволяет использовать их как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей.

      Состав команды для такого катера составляют 4 военнослужащих, однако есть возможность размещения на судне до 20 бойцов десанта со снаряжением. Об этом информирует "Украинский милитарный портал".

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      Вскоре эти современные плавсредства будет использовать 10 отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" в различных служебных целях.

      Что известно о "Дозоре"?
      Это орган охраны государственной границы. В число особых задач отряда входят:
      – проведение локальных, (точечных) действий на определенных Госпогранслужбой направлениях;
      – участие в мероприятиях по организации охраны мест постоянного и временного пребывания президента Украины и других должностных лиц;
      – поддержание постоянной готовности сил и средств к выполнению задач, которые возникают внезапно в мирное время и боевой готовности при переходе с мирного на военное положение.

      Что известно о способности катеров Safe Boat 27? Это – маневровые катера, способные динамично двигаться и быстро менять траекторию хода. В длину эти суда достигают 8,2 метра, в ширину – 2,7 метра. Максимальная скорость, которую достигают эти катера, составляет 47 узлов.

      Пограничники получили американские катера Safe Boat 27: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости США Госпогранслужба Водный транспорт
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