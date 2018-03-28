Пограничники помогали пророссийским боевикам из Донбасса попадать в ЕС

В Украине для пророссийских боевиков из Донбасса оформляли поддельные документы для выезда в страны ЕС.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, трое злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были пророссийские боевики, которые решили "легализоваться" в Европе.

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Как выяснили в СБУ, к механизму нелегальной переправки граждан в страны ЕС были причастны работники Государственной пограничной службы Украины.

Спецслужащие задержали в Киеве и области трех организаторов группировки, а также провели обыски.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.