Прикордонники допомагали проросійським бойовикам з Донбасу потрапляти до ЄС
В Україні для проросійських бойовиків з Донбасу оформлювали підроблені документів для виїзду до країн ЄС.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Зокрема, троє зловмисників забезпечували клієнтів підробленими паспортами однієї з країн Близького Сходу. Серед замовників документів були проросійські бойовики, які вирішили "легалізуватись" в Європі.
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Як з’ясували в СБУ, до механізму нелегального переправлення громадян до країн ЄС були причетні працівники Державної прикордонної служби України.
Спецсужбовці затримали у Києві та області трьох організаторів угруповання, а також провели обшуки.
Наразі вирішують питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.