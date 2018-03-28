Прикордонники допомагали проросійським бойовикам з Донбасу потрапляти до ЄС

В Україні для проросійських бойовиків з Донбасу оформлювали підроблені документів для виїзду до країн ЄС.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, троє зловмисників забезпечували клієнтів підробленими паспортами однієї з країн Близького Сходу. Серед замовників документів були проросійські бойовики, які вирішили "легалізуватись" в Європі.

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Як з’ясували в СБУ, до механізму нелегального переправлення громадян до країн ЄС були причетні працівники Державної прикордонної служби України.

Спецсужбовці затримали у Києві та області трьох організаторів угруповання, а також провели обшуки.

Наразі вирішують питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.