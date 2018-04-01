Пограничники разыграли украинцев новостью о помощниках-крокодилах

Государственная пограничная служба Украины присоединилась к розыгрышам по случаю 1 апреля. Так, на сайте ГПСУ опубликована шуточная новость о том, что вскоре, кроме служебных собак, у пограничников появятся служебные нильские крокодилы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что под наблюдением ученых-зоологов пограничники якобы начали эксперимент, который позволит им в дальнейшем использовать нильских крокодилов.

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Нетрудно догадаться, что рептилии "будут работать" исключительно на водном участке. Для начала им доверят охрану пограничных катеров и кораблей, базирующихся в Одесской области. Первый выход крокодилов на службу состоится только при благоприятных погодных условиях. Ведь рептилия чувствует себя комфортно при температуре выше 18 градусов. А ее комфорт – залог успеха,

– говорится в шутливом сообщении пограничников.

Там также добавили, что якобы первых крокодилов на службу в ГПСУ предоставили работники Одесского зоопарка.

Кроме того, пограничники привели аргументы для якобы выбора именно крокодилов на должность помощников работников ГПСУ.

"Благодаря сверхчувствительным рецепторам, которыми усеяно тело рептилии, она способна реагировать на малейшее всплеск воды на расстоянии до ста метров. А так называемое "третье веко" позволяет крокодилу следить за обстановкой под водой. Его длина – примерно два метра, и одним ударом хвоста он способен потопить алюминиевую лодку", – шутят пограничники.

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В ГПСУ также выразили надежду, что "браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжения, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность".