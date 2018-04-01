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Прикордонники розіграли українців новиною про помічників-крокодилів

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1 квітня ДПСУ розіграла українців новиною про крокодилів
1 квітня ДПСУ розіграла українців новиною про крокодилів / Фото з вільних мереж

Державна прикордонна служба України долучилася до розіграшів з нагоди 1 квітня. Так, на сайті ДПСУ опублікована жартівлива новина про те, що невдовзі, окрім службових собак, у прикордонників з’являться службові нільські крокодили.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що під наглядом науковців-зоологів прикордонники нібито розпочали експеримент, що дозволить їм у подальшому використовувати нільських крокодилів.

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Неважко здогадатися, що рептилії "працюватимуть" винятково на водній ділянці. Для початку їм довірять охорону прикордонних катерів та кораблів, що базуються на Одещині. Перший вихід крокодилів на службу відбудеться лише за сприятливих погодних умов. Адже рептилія почувається комфортно за температури вище 18 градусів. А її комфорт – запорука успіху,
– мовиться у жартівливому повідомленні прикордонників.

Там також додали, що нібито перших крокодилів на службу в ДПСУ надали працівники Одеського зоопарку.

Окрім того, прикордонники навели аргументи для нібито вибору саме крокодилів на посаду помічників працівників ДПСУ.

"Завдяки надчутливим рецепторам, якими всіяне тіло рептилії, вона здатна реагувати на найменший сплеск води на відстані до ста метрів. А так звана "третя повіка" дозволяє крокодилу стежити за обстановкою під водою. Його довжина – приблизно два метри, і одним ударом хвоста він здатен потопити алюмінієвий човен", – жартують прикордонники.

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У ДПСУ також висловили сподівання, що "браконьєрам та контрабандистам, які останнім часом активно використовують сучасне дайверське спорядження, не доведеться перевіряти щелепи нільського крокодила на міцність".

Теги: Новини України Курйозні новини 1 квітня Держприкордонслужба світ тварин
Джерело: 24 Канал
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