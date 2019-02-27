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      Пограничники задержали боевика, который охранял обломки сбитого над Донбассом "Боинга"

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      Украинские пограничники задержали пророссийского боевика
      Украинские пограничники задержали пророссийского боевика / dpsu.gov.ua

      В Донецкой области пограничники из состава Операции объединенных сил задержали боевика незаконного полка "Восток".

      В 2014 году человек в течение двух месяцев охранял остатки сбитого российскими наемниками самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний, отметили в Госпогранслужбе.

      Читайте также: Сбитие "Боинга" в небе над Донбассом: СБУ объявила в розыск одного из главных фигурантов дела

      "Мы привезли обломки к блокпосту и охраняли их, чтобы никто не растянул на металлолом", – отметил задержанный.

      Збитий Boeing 777
      Обломки сбитого самолета рейса МН-17

      41-летний наемник является гражданином Украины, до войны на Донбассе сидел в колонии за изнасилование. С начала боевых действий поступил на службу к боевикам, и когда ситуация обострилась – убежал и длительное время скрывался в оккупированном Енакиево.

      Недавно мужчина решил выехать на подконтрольную Украине территорию, в Торецк, где его и задержали.

      По словам задержанного, он не раз был свидетелем издевательств над гражданских лицами, в том числе расстрела местной жительницы, которая не выполнила требований пророссийских наемников.

      Кроме этого, наемник подтвердил, что оружие, которым был сбит Boeing, выпустили из района оккупированного в то время российскими наемниками села Грабово, что в Донецкой области.

      Смотрите видео: на Донбассе задержали пророссийского боевика

      Что известно о катастрофе "Боинга" в небе над Донбассом?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

      В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой с комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.

      Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбитие пассажирского самолета ответствена Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.

       

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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