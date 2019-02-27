Прикордонники затримали бойовика, який охороняв уламки збитого над Донбасом "Боїнга"

На Донеччині прикордонники зі складу Операції об'єднаних сил затримали бойовика незаконного полку "Восток".

У 2014 році чоловік впродовж двох місяців охороняв рештки збитого російськими найманцями літака Boeing 777 малайзійських авіаліній, зазначили у Держприкордонслужбі.

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"Ми привезли уламки до блокпоста й охороняли їх, щоб ніхто не розтягнув на металолом", – зазначив затриманий.



Уламки збитого літака рейсу МН-17

41-річний найманець є громадянином України, до війни на Донбасі сидів у колонії за зґвалтування. З початку бойових дій пішов на службу до бойовиків, та коли ситуація загострилася – втік й тривалий час переховувався в окупованому Єнакієвому.

Нещодавно чоловік вирішив виїхати на підконтрольну Україні територію, в Торецьк, де його і затримали.

За словами затриманого, він чимало разів був свідком знущань з цивільних громадян, зокрема розстрілу місцевої жительки, яка не виконала вимог проросійських найманців.

Крім цього, найманець підтвердив, що зброю, якою був збитий Boeing, випусили з району окупованого на той час російськими найманцями села Грабове, що на Донеччині.

Дивіться відео: на Донбасі затримали проросійського бойовика

Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.



У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.