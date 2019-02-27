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      Прикордонники затримали бойовика, який охороняв уламки збитого над Донбасом "Боїнга"

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      Українські прикордонники затримали проросійського бойовика
      Українські прикордонники затримали проросійського бойовика / dpsu.gov.ua

      На Донеччині прикордонники зі складу Операції об'єднаних сил затримали бойовика незаконного полку "Восток".

      У 2014 році чоловік впродовж двох місяців охороняв рештки збитого російськими найманцями літака Boeing 777 малайзійських авіаліній, зазначили у Держприкордонслужбі.

      Читайте також: Збиття "Боїнга" в небі над Донбасом: СБУ оголосила в розшук одного з головних фігурантів справи

      "Ми привезли уламки до блокпоста й охороняли їх, щоб ніхто не розтягнув на металолом", – зазначив затриманий.

      Збитий Boeing 777
      Уламки збитого літака рейсу МН-17

      41-річний найманець є громадянином України, до війни на Донбасі сидів у колонії за зґвалтування. З початку бойових дій пішов на службу до бойовиків, та коли ситуація загострилася – втік й тривалий час переховувався в окупованому Єнакієвому. 

      Нещодавно чоловік вирішив виїхати на підконтрольну Україні територію, в Торецьк, де його і затримали.

      За словами затриманого, він чимало разів був свідком знущань з цивільних громадян, зокрема розстрілу місцевої жительки, яка не виконала вимог проросійських найманців.

      Крім цього, найманець підтвердив, що зброю, якою був збитий Boeing, випусили з району окупованого на той час російськими найманцями села Грабове, що на Донеччині.

      Дивіться відео: на Донбасі затримали проросійського бойовика

      Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.

      У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

       

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Держприкордонслужба Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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