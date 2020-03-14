12:32
14 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина
      Вєсті Кремля
      20:50, 13 марта
      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского
      Вєсті.UA
      20:08, 13 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Пограничники задержали контрабанду 50 тысяч респираторов

      - Читати новину українською

      На границе с Польшей пограничники помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок. Заметим, что на фоне эпидемии коронавируса, защитные маски запрещены для экспорта.

      Приблизительная стоимость респираторов составляет 50 тысяч долларов, отметили на сайте Государственной пограничной службы.

      К теме 2,5 тонны масок нашли в Борисполе: их хотели контрабандой вывезти в Китай, Италию и Францию

      Мужчина на автомобиле Renault перевозил респираторные маски класса FFP2, которые запрещены для вывоза с территории Украины. Общий вес респираторов составлял более 600 килограммов.

      Мужчину остановили пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин". Сейчас полицейские проводят необходимые проверки.

      Добавим, что после распространения коронавируса во многих странах образовался дефицит медицинских масок. Поэтому Украина запретила экспортировать медицинские маски и респираторы.

      В ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Однако, будут существовать исключения, по которым в нашу страну будут пускать неграждан Украины.

      Кого будут пускать в Украину:

      • Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание;
      • Представителей международных организаций;
      • Дипломатов, аккредитованных в Украине;
      • Тех, кто будут иметь специальные разрешение от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
      • Граждан Украины.


      Контрабанда медицинских масок через границу / Фото Нацполиции

      Пограничники помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок / Фото Нацполиции

      Смотрите видео изъятия контрабанды респираторов:

      Что известно о коронавирусе в Украине: главное

      • По состоянию на 14 марта в Украине один человек умер от коронавируса. Это женщина, которая недавно вернулась из заграницы. Она имела повышенную температуру, но поздно обратилась к врачам.
      • В Украине зафиксировали 2 случая заболевания. Оба случая в Черновицкой области.
      • 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.
      • Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.

      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Главные новости 13 марта: первая смерть в Украине от коронавируса, скандальные сделки в Минске
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Полиция Госпогранслужба Коронавирус в Украине Renault Контрабанда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Эпидемия по-украински. Кто решил нажиться на беде?
      Віталій Портников
      сегодня , 08:30 Украина на грани капитуляции, или Роль Медведчука слишком недооценивают
      Юрій Шуліпа
      сегодня , 08:10 Мировой кризис: выдержит ли украинский бизнес карантин, закрытые границы и панику
      Богдан Мірошниченко
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук