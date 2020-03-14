Пограничники задержали контрабанду 50 тысяч респираторов

На границе с Польшей пограничники помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок. Заметим, что на фоне эпидемии коронавируса, защитные маски запрещены для экспорта.

Приблизительная стоимость респираторов составляет 50 тысяч долларов, отметили на сайте Государственной пограничной службы.

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Мужчина на автомобиле Renault перевозил респираторные маски класса FFP2, которые запрещены для вывоза с территории Украины. Общий вес респираторов составлял более 600 килограммов.

Мужчину остановили пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин". Сейчас полицейские проводят необходимые проверки.

Добавим, что после распространения коронавируса во многих странах образовался дефицит медицинских масок. Поэтому Украина запретила экспортировать медицинские маски и респираторы.

В ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Однако, будут существовать исключения, по которым в нашу страну будут пускать неграждан Украины.

Кого будут пускать в Украину:

Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание;

Представителей международных организаций;

Дипломатов, аккредитованных в Украине;

Тех, кто будут иметь специальные разрешение от МИД, полученные при особых обстоятельствах;

Граждан Украины.



Контрабанда медицинских масок через границу / Фото Нацполиции

Пограничники помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок / Фото Нацполиции

Смотрите видео изъятия контрабанды респираторов:

Что известно о коронавирусе в Украине: главное

По состоянию на 14 марта в Украине один человек умер от коронавируса. Это женщина, которая недавно вернулась из заграницы. Она имела повышенную температуру, но поздно обратилась к врачам.

В Украине зафиксировали 2 случая заболевания. Оба случая в Черновицкой области.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.

Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.

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