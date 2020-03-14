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      Прикордонники зупинили контрабанду 50 тисяч респіраторів

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      Зловмисники намагалися вивести до Польщі 50 тисяч респіраторів / unsplash.com

      На кордоні з Польщею прикордонники завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок. Зауважимо, що на тлі епідемії коронавірусу, захисні маски заборонені для експорту.

      Приблизна вартість респіраторів становить 50 тисяч доларів, зазначили на сайті Державної прикордонної служби.

      До теми 2,5 тонни масок знайшли у Борисполі: їх хотіли контрабандою вивезти до Китаю, Італії та Франції

      Чоловік на автомобілі Renault перевозив респіраторні маски класу FFP2, які заборонені для вивозу з території України. Загальна вага респіраторів складала понад 600 кілограмів.

      Чоловіка зупинили прикордонники Луцького загону у пункті пропуску "Ягодин". Наразі поліцейські проводять необхідні перевірки. 

      Додамо, що після поширення коронавірусу у багатьох країнах є дефіцит медичних масок. Тож Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори.

      У ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. Проте, існуватимуть винятки, за якими в нашу державу пускатимуть не громадян України.

      Кого пускатимуть в Україну:

      • Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;
      • Представників міжнародних організацій;
      • Дипломатів, акредитованих в Україні;
      • Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
      • Громадян України.


      Контрабанда медичних масок через кордон / Фото Нацполіції


      Прикордонники завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок / Фото Нацполіції

      Дивіться відео вилучення контрабанди респіраторів:

      Що відомо про коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.
      • В Україні зафіксували 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.
      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.
      • Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Поліція Держприкордонслужба Коронавірус в Україні Renault Контрабанда
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