Прикордонники зупинили контрабанду 50 тисяч респіраторів

На кордоні з Польщею прикордонники завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок. Зауважимо, що на тлі епідемії коронавірусу, захисні маски заборонені для експорту.

Приблизна вартість респіраторів становить 50 тисяч доларів, зазначили на сайті Державної прикордонної служби.

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Чоловік на автомобілі Renault перевозив респіраторні маски класу FFP2, які заборонені для вивозу з території України. Загальна вага респіраторів складала понад 600 кілограмів.

Чоловіка зупинили прикордонники Луцького загону у пункті пропуску "Ягодин". Наразі поліцейські проводять необхідні перевірки.

Додамо, що після поширення коронавірусу у багатьох країнах є дефіцит медичних масок. Тож Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори.

У ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. Проте, існуватимуть винятки, за якими в нашу державу пускатимуть не громадян України.

Кого пускатимуть в Україну:

Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

Представників міжнародних організацій;

Дипломатів, акредитованих в Україні;

Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

Громадян України.



Контрабанда медичних масок через кордон / Фото Нацполіції



Прикордонники завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок / Фото Нацполіції

Дивіться відео вилучення контрабанди респіраторів:

Що відомо про коронавірус в Україні: головне

Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.

В Україні зафіксували 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.

12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.



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