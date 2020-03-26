Пограничники жалуются на низкую эффективность измерения температуры при пересечении границы

За месяц температурного скрининга на границах Украины пограничники проверили более 2,7 миллиона граждан. Лишь у 52 из них обнаружили повышенную температуру.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей фейсбук-странице. По словам председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, процент выявления пассажиров с повышенной температурой является сверхнизким.

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Люди, перед тем, как пересекают границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, не имеющих ярко выраженных симптомов,

– отметил Дейнеко.

В целом, по словам главы ГНСУ, в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч украинцев.

В Госпогранслужбе рассказали о пересечении границы Украины: смотрите видео

Что известно об эвакуации украинцев из-за границы

Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.

Консульства работают в дальнейшем и планируют вернуть всех тех, кто будут нуждаться в помощи.

Все, кто возвращаются в Украину из-за границы, должны пробыть две недели в изоляции. Все адреса, тех кто прилетел из-за границы, передаются Нацполиции, и правоохранители это контролируют.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинцев прибыть в Украину в течение двух дней, или оставаться за рубежом. 27 марта вступит в силу решение властей полностью закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.



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