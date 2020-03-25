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      Съезжайтесь или оставайтесь, – Аваков обратился к украинцам за рубежом

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      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинцев прибыть в Украину в течение двух дней, или оставаться за рубежом. 27 марта вступит в силу решение властей полностью закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.

      Арсен Аваков во время брифинга отметил, что конституционные права гражданина Украины никто не отменял.

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      Сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хате, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Если вы перешли границу пешком, или на своей машине границу Украины, у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда,
      – заверил глава МВД.

      Аваков отметил важность контроля состояния здоровья людей, вернувшихся из-за рубежа. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.

      Все адреса, тех кто прилетел из-за границы передаются Нацполиции и правоохранители это контролируют.

      Обратите внимание! В Украину вернулись уже более 78 тысяч украинских граждан из разных уголков мира.

      Что известно об эвакуации украинцев из-за рубежа

      • Хотя Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
      • Консульства работают в дальнейшем и планируют вернуть всех тех, кто нуждаться в помощи.
      • Все, кто возвращается в Украину из-за границы должны находиться две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.

      кордон
      Как вернуться в Украину из Польши / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Госпогранслужба Карантин в Украине 2020 Украинские туристы застряли за рубежом Эвакуация украинцев Арсен Аваков Новости Украины Новости политики
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