Съезжайтесь или оставайтесь, – Аваков обратился к украинцам за рубежом
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинцев прибыть в Украину в течение двух дней, или оставаться за рубежом. 27 марта вступит в силу решение властей полностью закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.
Арсен Аваков во время брифинга отметил, что конституционные права гражданина Украины никто не отменял.
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Сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хате, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Если вы перешли границу пешком, или на своей машине границу Украины, у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда,
– заверил глава МВД.
Аваков отметил важность контроля состояния здоровья людей, вернувшихся из-за рубежа. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.
Все адреса, тех кто прилетел из-за границы передаются Нацполиции и правоохранители это контролируют.
Обратите внимание! В Украину вернулись уже более 78 тысяч украинских граждан из разных уголков мира.
Что известно об эвакуации украинцев из-за рубежа
- Хотя Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина, наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
- Консульства работают в дальнейшем и планируют вернуть всех тех, кто нуждаться в помощи.
- Все, кто возвращается в Украину из-за границы должны находиться две недели в изоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
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