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      З'їжджайтесь або залишайтесь, – Аваков звернувся до українців за кордоном

      -
      Арсен Аваков / Кабмін

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав українців прибути в Україну протягом двох днів, або залишатися за кордоном. 27 березня набуде чинності рішення влади повністю закрити авіаційне та залізничне сполучення.

      Арсен Аваков під час брифінгу наголосив, що конституційні права громадянина України ніхто не скасовував.

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      Сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну, посидь там ще, раз ти так вирішив. Якщо ж ви перейшли кордон пішки, або на своїй машині кордон України, у вас є паспорт громадянина України – вдома вас приймуть завжди,
      – запевнив глава МВС.

      Аваков наголосив на важливості контролю стану здоров'я людей, які повернулися з-за кордону. За словами міністра, усі, хто прибув, проходили тести, але експрес-тести не дають повної картини.

      Усі адреси, тих хто прилетів з-за кордону передаються Нацполіції і правоохоронці це контролюють.

      Зверніть увагу! До України повернулися вже понад 78 тисяч українських громадян з різних куточків світу.

      Що відомо про евакуацію українців з-за кордону

      • Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.
      • Консульства працюють надалі і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.
      • Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.

      кордон
      Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Держприкордонслужба Карантин в Україні 2020 Українські туристи застрягли за кордоном Евакуація українців Арсен Аваков Новини України Новини політики
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