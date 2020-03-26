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      Прикордонники скаржаться на низьку ефективність вимірювання температури при перетині кордону

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      Прикордонники вимірюють температуру усім, хто перетинає український кордон / Держприкордонслужба

      За місяць температурного скрінінгу на кордонах України прикордонники перевірили понад 2,7 мільйона громадян. Лише у 52 з них виявили підвищену температуру.

      Про це повідомляє пресслужба МВС на своїй фейсбук-сторінці. За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, відсоток виявлення пасажирів із підвищеною температурою є наднизьким.

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      Люди, перед тим, як перетинають кордон, вживають жарознижуючі медичні препарати і ми не можемо виявляти осіб, які не мають яскраво виражених симптомів,
      – зазначив Дейнеко.

      Загалом, за словами голови ДПСУ, протягом березня до України повернулися близько 200 тисяч українців.

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      Що відомо про евакуацію українців з-за кордону

      • Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.
      • Консульства працюють надалі і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.
      • Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. Усі адреси, тих хто прилетів з-за кордону передаються Нацполіції і правоохоронці це контролюють.
      • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав українців прибути в Україну протягом двох днів, або залишатися за кордоном. 27 березня набуде чинності рішення влади повністю закрити авіаційне та залізничне сполучення.

      кордон
      Як повернутися в Україну з Польщі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Держприкордонслужба Евакуація українців
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