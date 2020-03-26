Прикордонники скаржаться на низьку ефективність вимірювання температури при перетині кордону

За місяць температурного скрінінгу на кордонах України прикордонники перевірили понад 2,7 мільйона громадян. Лише у 52 з них виявили підвищену температуру.

Про це повідомляє пресслужба МВС на своїй фейсбук-сторінці. За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, відсоток виявлення пасажирів із підвищеною температурою є наднизьким.

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Люди, перед тим, як перетинають кордон, вживають жарознижуючі медичні препарати і ми не можемо виявляти осіб, які не мають яскраво виражених симптомів,

– зазначив Дейнеко.

Загалом, за словами голови ДПСУ, протягом березня до України повернулися близько 200 тисяч українців.

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Що відомо про евакуацію українців з-за кордону

Хоч Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину, наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.

Консульства працюють надалі і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.

Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону мусять перебути два тижні в ізоляції. Усі адреси, тих хто прилетів з-за кордону передаються Нацполіції і правоохоронці це контролюють.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав українців прибути в Україну протягом двох днів, або залишатися за кордоном. 27 березня набуде чинності рішення влади повністю закрити авіаційне та залізничне сполучення.



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