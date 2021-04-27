В Мариуполе мужчина устроил у супермаркетов погром. Он ругался и крушил топором витрины и товары. Его жена объяснила свою версию событий того дня.

По ее словам, 22 апреля она пришла в супермаркет со своими детьми – им 4 и 11 лет. Она помогла им выбрать товар, дала деньги, оставила на кассе, подождать рядом.

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Спор возник из-за маски

Когда подошла очередь детей, кассирша якобы требовала, чтобы они надели маски, потому что ничего не продаст. Далее между женщиной и представителями АТБ вспыхнул спор.

Я утверждала, что ее требования незаконны. И требовала, чтобы она назвала статью в Конституции, где написано, что мы обязаны носить маски, тем более – наши дети,

– отметила жена задержанного.

И добавила, что после этого на нее и детей посыпались оскорбления – как от персонала супермаркета, так и от покупателей, которые стояли в очереди к кассе.

Женщина подчеркнула, что является аллергическим астматиком, и мол, именно поэтому не может носить маску. Ей говорили, что вызовут полицию, призвали выгнать ее и детей из магазина.

Женщина заявила, что ее избили неизвестные

Дальше на меня напала неизвестная, схватила меня за волосы и била руками. Потом забежал ее муж, он помогал бить меня на глазах у моих детей,

- отметила женщина.

И заверила, что эта пара отпустила ее только после того, как начали кричать дети. После этого оба якобы скрылись на своем автомобиле, однако она успела зафиксировать их на видео.

По словам жены дебошира, АТБ якобы скрывает видео с камер наблюдения. Мол, во время избрания меры пресечения ее мужу там заявили о технических неполадках.

Жена задержанного подчеркнула, что ее муж действовал в состоянии аффекта, пытаясь защитить семью. Завершила свое обращение она просьбой о "моральной и материальной помощи."

Погром в АТБ в Мариуполе: что известно

Злоумышленник повредил витрины и товар топором. К счастью, никто не пострадал. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сначала он сам опубликовал в соцсети видео погрома, заявив, что его жену ударил неизвестный. Впоследствии это сообщение исчезло с его страницы.

По месту жительства задержанного, правоохранители изъяли оружие и наркотики. Накануне ему избрали меру пресечения – 2 месяца под стражей без права внесения залога.

Полиция открыла уголовные производства по статьям о хулиганстве, незаконном обращении с оружием и незаконном хранении наркотиков.

Обратите внимание! По информации полиции, в 2020 году этот мужчина уже фигурировал в аналогичном деле. Тогда он повредил полки с продуктами и разбил кассовый аппарат.