Без права залога: мужчину, который топором крушил АТБ в Мариуполе, взяли под стражу
Мужчине, который устроил погром в супермаркете Мариуполя, избрана мера пресечения. Его будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога.
Источник:полиция Донетчины
Соответствующее решение 25 апреля принял Приморский районный суд. По месту жительства злоумышленника полиция изъяла оружие и наркотики.
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Что грозит нарушителю
По факту правонарушений, совершил подозреваемый, правоохранители начали несколько уголовных производств. А именно по статьям о:
- хулиганстве;
- незаконном обращении с оружием;
- незаконном хранении наркотиков.
Заметим, что максимальное наказание, которое грозит фигуранту дела, это 7 лет лишения свободы.
Погром в АТБ в Мариуполе: что известно
22 апреля мужчина, вооруженный топором, устроил погром в супермаркете Мариуполя. Все потому, что женщине, которая была с ним, сделали замечание за отсутствия маски.
Злоумышленник повредил витрины и товар топором. К счастью, никто не пострадал в результате его действий. Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия.
Интересно, что человек сам опубликовал в соцсети видео погрома и сообщил о содеянном. Он заявил, что его любимую ударил неизвестный. Впоследствии это сообщение исчезло с его страницы.
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