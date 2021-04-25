Мужчине, который устроил погром в супермаркете Мариуполя, избрана мера пресечения. Его будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Соответствующее решение 25 апреля принял Приморский районный суд. По месту жительства злоумышленника полиция изъяла оружие и наркотики.

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Что грозит нарушителю

По факту правонарушений, совершил подозреваемый, правоохранители начали несколько уголовных производств. А именно по статьям о:

хулиганстве;

незаконном обращении с оружием;

незаконном хранении наркотиков.

Заметим, что максимальное наказание, которое грозит фигуранту дела, это 7 лет лишения свободы.

Погром в АТБ в Мариуполе: что известно

22 апреля мужчина, вооруженный топором, устроил погром в супермаркете Мариуполя. Все потому, что женщине, которая была с ним, сделали замечание за отсутствия маски.

Злоумышленник повредил витрины и товар топором. К счастью, никто не пострадал в результате его действий. Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия.

Интересно, что человек сам опубликовал в соцсети видео погрома и сообщил о содеянном. Он заявил, что его любимую ударил неизвестный. Впоследствии это сообщение исчезло с его страницы.

Обратите внимание! По информации полиции, в 2020 году этот человек уже фигурировал по похожему делу. Тогда он повредил полочки с продуктами и разбил кассовый аппарат.