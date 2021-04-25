Чоловіку, який влаштував погром у супермаркеті Маріуполя, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 2 місяці без права внесення застави.

Відповідне рішення 25 квітня ухвалив Приморський районний суд. За місцем проживання зловмисника поліція вилучила зброю та наркотики.

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Що загрожує порушнику

За фактом правопорушень, які вчинив підозрюваний, правоохоронці розпочали декілька кримінальних проваджень. А саме за статтями про:

хуліганство;

незаконне поводження зі зброєю;

незаконне зберігання наркотиків.

Зауважимо, що максимальне покарання, яке загрожує фігуранту справи, це 7 років позбавлення волі.

Погром в АТБ у Маріуполі: що відомо

22 квітня чоловік, озброєний сокирою, влаштував погром у супермаркеті Маріуполя. Все через те, що жінці, яка була з ним, зробили зауваження через відсутність маски.

Зловмисник пошкодив вітрини та товар сокирою. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок його дій. Поліція встановлює повні обставини події.

Цікаво, що чоловік сам опублікував у соцмережі відео погрому та повідомив про скоєне. Він заявив, що його кохану вдарив невідомий. Згодом цей допис зник з його сторінки.

Зверніть увагу! За інформацією поліції, у 2020 році цей чоловік вже фігурував у схожій справі. Тоді він пошкодив полички із продуктами та розбив касовий апарат.