Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Кремль спускает на тормоза невыгодный для себя инцидент, в котором он тоже виноват.

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Последствия беспорядков в Махачкале

Протестный потенциал, который имели участники погрома, мог бросить вызов российским властям. Однако, к счастью для нее, этот протест был направлен не против власти, а против мнимой угрозы, созданной медиа.

За участие в погромах Россия задерживает протестующих на 3 – 5 суток, как будто это обычное хулиганство. Хотя по российским меркам, действия погромщиков – это страшное преступление, массовое беспорядки и неповиновение правоохранителям,

– отметил Гудков.

Эта практика очень контрастирует с тем, что даже за малейшее сопротивление милиции можно получить 5-летний срок. Соответственно, Кремль применяет двойные стандарты в интерпретации своих же законов, пытаясь спустить ситуацию на тормоза.

Что означают очередные стихийные выступления в России

Во время погромов бездействовали все представители власти, которые даже не пытались остановить погромщиков. Ни один из них не вышел к народу для того, чтобы провести переговоры, потому что боялся за свою жизнь.

"Россия пыталась использовать антисемитизм как объединяющую силу, пытаясь поиграть на ресентименте своих граждан. Однако Кремль потерял контроль, и оказалось, что разрушительный потенциал простонародья является огромным", – убежден российский политик.

Геннадий Гудков о погромах в Махачкале: смотрите видео

Погром в Махачкале вызывает ассоциации с мятежом Пригожин своей стихийностью и никем не контролируемой агрессией. Неспособность властей быстро остановить протесты поставила ее в унизительное положение, показав, что они не способны контролировать деструктивные для себя процессы.

Что происходит в России сейчас