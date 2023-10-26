Но этот батальон самопровозглашенный лидер Чечни создает только в пропагандистских целях. Об этом 24 Каналу заявил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев, отметив, что российская пропаганда вела войну не только с чеченцами, но и их историей.

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"Разрешат ему или не разрешат (создать батальон – 24 Канал) – это еще вопрос. Российская пропаганда уничтожала все памятники, связанные с героической историей. Она была все время связана с войной России, экспансией, оккупацией, агрессией российской. Для них было важно стереть память у людей об этих событиях", – подчеркнул Закаев.

То, что Рамзан Кадыров заявил о создании батальона, означает, что он, вероятно, пытается объяснить это Кремлю и главным российским пропагандистам. Так он "размывает" разницу между чеченцами, которые воюют на стороне Украины, и коллаборантами, которые якобы представляют чеченский народ.

Могут вполне и разрешить, ведь для коллективного Путина и этой системы очень важна ныне причастность всего чеченского народа ко всем преступлениям, которые Россия совершает в Украине,

– подчеркнул глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

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У кадыровцев нет функции на войне

Страна-агрессор с начала полномасштабной войны против Украины сразу привлекала чеченцев из-за пропагандистских замыслов. Ведь никакую роль в войне они не имеют.

"Сначала их привлекали как "полицаев", которые должны были после "падения" Киева наводить "порядок". После того они стали тик-ток воинами", – сказал Ахмед Закаев.

В Чечне есть российские силовые структуры. В то же время у самого Рамзана Кадырова нет никаких отдельных подразделений. У него есть только банда людей, которые его охраняют.

Рамзан Кадыров: новости