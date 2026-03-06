Оккупанты похитили 19 жителей села на Сумщине и вывезли в Брянскую область, – СМИ

Российские военные похитили и вывезли в Брянскую область 19 жителей приграничного села Сопич, что на Сумщине. Люди ранее отказались от эвакуации и остались в селе, несмотря на риски.

Интервью с ними вышло на российском пропагандистском канале "Вести".

Смотрите также Покинули дом из-за опасности: как государство поддерживает внутренних переселенцев во время войны

Что известно о похищении гражданских на Сумщине?

В сюжете пророссийского канала говорится, что российские военные вывезли жителей Сумщины в поселение в Брянской области. Поэтому сейчас украинцы находятся там.

СМИ "Кордон.Медиа" со ссылкой на собственные источники подтвердило, что на видео действительно жители этого села.

Накануне председатель общины Сергей Минаков сообщал, что связь с жителями была потеряна. Ранее в Сопиче проживало около 300 человек, однако большинство выехало. В селе осталось только 19 человек, которые официально отказались от эвакуации.

Подобный инцидент похищения гражданского населения имел место в декабре 2025 года в селе Грабовское, Краснопольской общины. Тогда оккупанты похитили около полусотни человек.

С тех пор вражеские войска не оставляют попыток инфильтроваться в Сопичи и соседние села, в частности в Комаровке, Бобылевке, Харьковке и Сидоровке.

Последние новости Сумщины: что известно?