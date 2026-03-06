Укр Рус
Новости Украины Оккупанты похитили 19 жителей села на Сумщине и вывезли в Брянскую область, – СМИ
6 марта, 11:26
3

Оккупанты похитили 19 жителей села на Сумщине и вывезли в Брянскую область, – СМИ

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Российские военные похитили 19 жителей села Сопич на Сумщине и вывезли их в Брянскую область.
  • Жители, которые остались в селе, официально отказались от эвакуации, а связь с ними была потеряна.

Российские военные похитили и вывезли в Брянскую область 19 жителей приграничного села Сопич, что на Сумщине. Люди ранее отказались от эвакуации и остались в селе, несмотря на риски.

Интервью с ними вышло на российском пропагандистском канале "Вести".

Что известно о похищении гражданских на Сумщине?

В сюжете пророссийского канала говорится, что российские военные вывезли жителей Сумщины в поселение в Брянской области. Поэтому сейчас украинцы находятся там.

СМИ "Кордон.Медиа" со ссылкой на собственные источники подтвердило, что на видео действительно жители этого села.

Накануне председатель общины Сергей Минаков сообщал, что связь с жителями была потеряна. Ранее в Сопиче проживало около 300 человек, однако большинство выехало. В селе осталось только 19 человек, которые официально отказались от эвакуации.

Подобный инцидент похищения гражданского населения имел место в декабре 2025 года в селе Грабовское, Краснопольской общины. Тогда оккупанты похитили около полусотни человек.

С тех пор вражеские войска не оставляют попыток инфильтроваться в Сопичи и соседние села, в частности в Комаровке, Бобылевке, Харьковке и Сидоровке.

Последние новости Сумщины: что известно?

  • 27 февраля враг нанес удар по аграрному предприятию в Ямпольской общине, что на Сумщине. В результате атаки погибли две работницы, еще одна женщина тяжело травмирована. Здание фирмы уничтожено до основания.

  • 26 февраля свет пропал у части потребителей Сумской области. Также фиксировали перебои с водоснабжением. Сначала власти сообщили об аварии, впрочем впоследствии Сумыоблэнерго уточнили, что причина отсутствия коммуникации – последствия российской агрессии против Украины.

  • 25 февраля вражеский дрон попал в машину спасателя Павла Колесника, который возвращался домой с дежурства. Работник ГСЧС погиб на месте.