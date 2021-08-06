Похищение и пытки майдановцев: 2 обвиняемых могут выйти на свободу

Двое подозреваемых в похищении и пытках майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого 7 августа могут выйти на свободу. Одному из них инкриминируют еще и убийство Вербицкого.

О том, что обвиняемые могут оказаться на свободе, в сети, кроме пресс-службы Адвокатской совещательной группы, сообщила и адвокат Евгения Закревская.

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На свободу могут выйти обвиняемые в похищении майдановцев

Адвокаты обратили внимание, что 6 августа для Сергея Мысливого и Ивана Новотного истекает срок меры пресечения по делу, которое касается похищения Луценко и похищения и убийства Вербицкого.

А 21 июля коллегия судей Белоцерковского суда под председательством Ирины Дубановской инициировала изменение подсудности по делу, которое уже определял до того апелляционный суд. Далее 4 августа Апелляционный суд вернул дело суду обратно. Заседание там назначили на 5 августа, затем перенесли на 6 августа. Однако в итоге так и не провели, потому что боковые судьи в отпуске.

Сейчас в отпуске находятся две трети коллегии суда. Они должны были решать вопрос о продлении меры пресечения. Адвокаты подчеркнули, что повторное автоматическое перераспределение не провели.

К слову, прокурор Юлия Малашич обратила внимание, что и Мысливий, и Новотный уже скрывались от суда – кто-то несколько месяцев, а кто-то 6 лет.

Обвинение Мысливого и Новотного в похищении майдановцев: детали

В ночь на 21 января 2014 года участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили с территории Александровской больницы в Киеве и вывезли за пределы города. После пытки их оставили в лесу. К сожалению, Вербицкий от полученных травм скончался.

Мысливого и Новотного задержали в марте 2020 года. Все это время они находились под стражей.

Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме этого, Мысливого подозревают в убийстве Вербицкого и использовании, и подстрекательстве к подделке официальных документов, в частности, паспорта гражданина Украины.