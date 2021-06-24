Похищение "слуги" Семинского: экс-министра времен Януковича Рудьковского взяли под стражу

Киевский апелляционный суд взял под стражу экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского. Его подозревают в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча".

Речь идет о нынешнем депутате от "Слуги народа" Олеге Семинском, которого в 2012 году похитили.

К теме СБУ раскрыла похищение нардепа Семинского: при чем здесь эксминистр Рудьковский

24 июня коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы относительно домашнего ареста для Рудьковского. Эта мера пресечения должна была действовать до 22 июля 2021 года включительно.

Поэтому апелляционную жалобу прокурора удовлетворили. Мера пресечения была изменена на содержание подозреваемого под стражей до 22 июля.

Что известно о похищении Семинского

Семинский сообщил о похищении на своей фейсбук-странице. Он признал, что действительно был жертвой. По его словам, на него напали 12 человек с применением огнестрельного оружия и насилия. Потом 3 года и 4 месяца держали в плену.

Действующий нардеп отметил: к преступлению причастен Николай Рудьковский.

Правоохранители сообщают: "к совершению преступления исполнитель привлек представителей криминального мира".

По делу сообщили о подозрении 5 лицам по статьям о пытках, похищениях и вымогательстве.