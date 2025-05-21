Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

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Что известно о резолюции, которую подготовили в США по России

Андрей Ермак отметил, что инициаторами резолюции стали сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар. К ним присоединились представители обеих американских партий, объединенных принципиальной позицией: Роджер Уикер, Джонни Эрнст, Рик Скотт, Дик Дурбин и Джон Феттерман.

Похищение детей – это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим,

– сказал глава ОП.

Он также выразил благодарность сенаторам за поддержку нашего государства, подчеркнув, что эта резолюция является важным сигналом.

"Возвращение каждого ребенка – наш общий долг. И это условие завершения войны", – резюмировал Ермак.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских институтов, сейчас в Россию депортировано 19,5 тысяч детей. Это только те несовершеннолетние, которых смогло верифицировать наше государство

В то же время в Кремле хвастались, что, мол, сейчас в России они держат 700 тысяч украинских детей. Однако проверить эти данные невозможно.

Во время визита в Ватикан президент Украины передал новому Папе Льву XIV список из 400 детей, которых похитила Россия с временно оккупированных территорий. Зеленский выразил надежду, что Святой Престол сможет помочь нашему государству вернуть детей в их семьи.