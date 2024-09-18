Стоит понимать, что в вопросах продовольствия каждая страна действует исключительно в пределах своих национальных интересов. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что этот принцип касается в частности Индии, Китая, Турции.

К теме Как Россия наживается, похищая украинское зерно: WSJ раскрыло схему черного рынка

Почему мир до сих пор покупает ворованное зерно

Например, Индия является крупнейшим покупателем российской нефти. Это не потому, что она выступает против Украины и хочет помочь оккупантам воевать, а потому, что ей так выгодно. На своих нефтеперерабатывающих предприятиях Индия превращает нефть и продает Европе по очень льготным для себя ценам.

Если Китай продает России свою товарную продукцию и наращивает общие объемы внешнеэкономических контрактов – это означает что Китай нашел себе дополнительный рынок, который приносит ему неплохие доходы.

Когда мы говорим о Египте, который покупает российское зерно, а по всем контрактам оно якобы произведено в России – страна не будет проводить никакие исследования и не будет определять, или иногда его не украли. Особенно, учитывая то, что Египет не имеет зерна на внутреннем рынке, а кормить население надо,

– отметил Олег Пендзин.

Поэтому в этой ситуации не стоит ждать от стран, особенно бедных, африканских, большой инициативы по поводу выявления ворованного украинского зерна. Это относится к интересам исключительно самой Украины.

Россия ударила по кораблю с зерном

После попадания российской ракеты в зерновоз – фьючерсы на зерно выросли почти на 40%. Удар был нанесен сознательно, к тому же в исключительной экономической зоне Румынии. Для чего России такая атака? Чтобы резко поднять цены на мировых зерновых рынках и выгоднее продать свой товар.

Более того страховые платежи на корабли, которые идут в Украину за зерном, выросли вдвое после попадания. То есть украинское зерно по логистике стало дороже, а его преимущество на рынках, где мы конкурируем с Россией, – упало.

Это было не случайное попадание, а запланированная, абсолютно четкая, экономически аргументированная операция. Она имела целью усложнить экономический расчет украинского зерна, который идет на те же рынки, что и российское,

– пояснил Олег Пендзин.

С чем связаны проблемы с продовольствием в Европе

В 2024 году французская зерновая корпорация, которая является основным производителем зерна в стране, резко потеряла объемы производства. Была очень большая засуха, а теперь Франции не хватает зерна.

Наводнения, которые сейчас происходят, сильно ударили по продовольственной безопасности Европы. Цены выросли, уже ощущается нехватка зерновых. Все свидетельствует о том, что год будет очень дорогим в смысле зерновой продукции.

Для украинского внутреннего потребления это также будет определенным драйвером роста цен. У нас есть сложности с вывозом, но мы достаточно много производим для себя, поэтому наше продовольствие не сильно вырастет,

– добавил Пендзин.

Высокие цены на мировом рынке является преимуществом для наших аграриев. Ведь чем дороже цена, тем больше они теоретически смогут заработать. Однако другое дело заключается в том, чтобы они своевременно возвращали эту валютную выручку в Украину,

Стоит ли ожидать реакции Запада на кражу зерна

Россия продолжает такую практику еще с 2022 года. Захватчики считают оккупированные территории своими, поэтому продают украинское зерно. Если в случае с нефтью есть установленные максимальные цены, выше которых товар нельзя продавать, то с зерном этого нет.

Максимальной цены нет, потому что говорится о продовольственной безопасности мира. Поэтому и не существует ограничений на торговлю российским зерном, в частности на мировых рынках. Формально ни одна страна, которая его продает или принимает, не нарушает международного права,

– отметил Олег Пендзин.

Поэтому в условиях дефицита на внутренних рынках зерна, никто не занимается исследованиями, или продукция украдена в Украине, или произведена в центральной части России. Противодействия похищению украинского продовольствия российскими компаниями на сегодняшний момент нет.