В новосозданном музее пока доступна лишь информация о преступлениях России в Крыму. В ближайшее время туда должны внести информацию и об оккупированной территории Донбасса.

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Цель создания музея

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, Виртуальный музей российской агрессии является частью воплощения стратегии по информационной безопасности, которую накануне утвердили на заседании СНБО. Этот ресурс, по словам Ткаченко, поможет иностранным журналистам в освещении темы российской оккупации. Для этого сайт работает и в англоязычной версии.

Кроме того, по мнению министра, преступления России должны получить не только уголовную, но и историческую ответственность. Это является одной из приоритетных задач нового музея.



Карта преступлений России в оккупированном Крыму / Скриншот из Виртуального музея

Пока в музее 20 экспонатов – фото, видео, документы, судебные дела, публикации независимых СМИ и устные показания, которые касаются преступной деятельности России на территории оккупированного полуострова.

Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма: исчезновения и похищения людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ начиная с 2014-го года,

– рассказал Ткаченко.

К работе над созданием Виртуального музея российской агрессии присоединились представители государственной власти, правозащитные организации, юристы, журналисты и общественные активисты.

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