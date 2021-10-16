Об этом заявили 15 октября во Вене украинские дипломаты. Там делегация Украины принимает участие в 6 обзорной конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
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Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия оккупантов в Крыму
Украинская делегация в Вене заявила, что "в оккупированном Крыму развернуто 39 средств, которые могут использовать как носители ядерного оружия". А именно:
- 1 береговой стационарный ракетный комплекс "Утес".
- 1 ракетный крейсер "Проект 1164 "Атлант".
- 2 корабля на воздушной подушке "Проект 1239".
- 3 фрегата "Проект 11356".
- 4 ракетных катера "Проект 1241.1".
- 4 малых ракетныех корабля "Проект 21631".
- 6 дизельных подводных лодок "Проект 636,3".
- 18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.
Также, как считают в Украине, очень вероятна появление новых носителей ядерного оружия на оккупированном полуострове:
- Истребители средней дальности Су-34 могут заменить фронтовые бомбардировщики Су-24М.
- Также из России готовы передислоцировать мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности "Искандер-М".
- Расположенные в Крыму войска оккупантов может усилить в любой момент и группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Также Россия возобновляет ядерную инфраструктуру в Крыму
Делегация Украины в Вене сообщила, что Россия продолжает работать над восстановлением военной инфраструктуры для хранения ядерного оружия в Крыму. Например, бывшую базу хранения ядерных боеприпасов "Феодосия-13".
Таким образом, с момента незаконной оккупации Крыма Россия сосредоточила большое количество вооружения и военнослужащих в украинской "фланговой" зоне, которая должна быть зоной с пониженным уровнем вооружения и военной техники, как это определено Договором об обычных вооруженных силах в Европе,
– подытожила делегация Украины.
Всего же за годы оккупации Россия нарастила в Крыму военную группировку минимум вдвое в живой силе, и гораздо больше – в технике.
Российские войска и техника в оккупированном Крыму: актуальные данные / Фото Укринформа
Обратите внимание:
- Также Россия проводит перепись в оккупированном Крыму.
- И на это уже критично отреагировали в МИД Украины и Евросоюзе.