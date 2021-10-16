Об этом заявили 15 октября во Вене украинские дипломаты. Там делегация Украины принимает участие в 6 обзорной конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

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Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия оккупантов в Крыму

Украинская делегация в Вене заявила, что "в оккупированном Крыму развернуто 39 средств, которые могут использовать как носители ядерного оружия" . А именно :

1 береговой стационарный ракетный комплекс "Утес".

1 ракетный крейсер "Проект 1164 "Атлант".

2 корабля на воздушной подушке "Проект 1239".

3 фрегата "Проект 11356".

4 ракетных катера "Проект 1241.1".

4 малых ракетныех корабля "Проект 21631".

6 дизельных подводных лодок "Проект 636,3".

18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Также, как считают в Украине, очень вероятна появление новых носителей ядерного оружия на оккупированном полуострове:

Истребители средней дальности Су-34 могут заменить фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Также из России готовы передислоцировать мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности "Искандер-М".

Расположенные в Крыму войска оккупантов может усилить в любой момент и группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Также Россия возобновляет ядерную инфраструктуру в Крыму

Делегация Украины в Вене сообщила, что Россия продолжает работать над восстановлением военной инфраструктуры для хранения ядерного оружия в Крыму. Например, бывшую базу хранения ядерных боеприпасов "Феодосия-13".

Таким образом, с момента незаконной оккупации Крыма Россия сосредоточила большое количество вооружения и военнослужащих в украинской "фланговой" зоне, которая должна быть зоной с пониженным уровнем вооружения и военной техники, как это определено Договором об обычных вооруженных силах в Европе,

– подытожила делегация Украины.

Всего же за годы оккупации Россия нарастила в Крыму военную группировку минимум вдвое в живой силе, и гораздо больше – в технике.



Российские войска и техника в оккупированном Крыму: актуальные данные / Фото Укринформа

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