Об этом заявила делегация Украины в Вене на конференции по рассмотрению Договора. По их словам, Россия превратила Крым в плацдарм для наступления вглубь материковой Украины.

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Россия также намеренно разрушила соглашение между государствами-участниками Содружества Независимых Государств (СНГ).

Россия нарушила международные договоренности

Украина придает большое значение Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Более того, строго придерживалась его положений с момента подписания – 17 июля 1992 года.

Заметьте! Украина приняла 888 проверок и провела 706 проверок на территории других государств-участников. В частности, это касалось хранения вооружения и военной техники для "фланговой зоны", которая распространяется на Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую области и АР Крым.

Украинские дипломаты напомнили, что в 2006 году Украина добровольно снизила максимальный уровень обычных вооружений. Россия же в 2017 году приостановила свое участие в ДОВСЕ, а уже в августе 2018 года страна-агрессор начала военное вторжение в Грузию – во "фланговой зоне" в соответствии с ДОВСЕ.

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"Серая" зона для российского вооружения

Россия начала именно во "фланговой зоне" внезапную вооруженную агрессию против Украины в 2014 году. Говорится о городе Севастополь и АР Крым. Из-за этого более 44 тысяч квадратных километров вывели из зоны применения Договора.

Что известно о ДОВСЕ?

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже высшие представители правительства и министры иностранных дел 22 государств-участников. Договор устанавливал количественные ограничения на вооружение, которое страны-участницы могли располагать на своей территории. Договор должен был позволить уменьшить наступление экс-держав-противниц и обеспечить эффективный контроль за вооружением. Верховная Рада утвердила Договор 1 июля 1992 года. Он является бессрочным.

Также на конференции отметили, что из-за оккупации России прекратили действовать режимы проверки, определенные не только ДОВСЕ, но и Венским документом 2011 года и Договором об открытом небе.

Оккупированная Россией территория стала непрозрачной "серой" зоной, в которой Москва сосредоточивает неконтролируемое количество ударного вооружения,

– отметили в украинской делегации.

Отдельно указали, что "фланговые" ограничения ДОВСЕ, которые не выполняет и нарушает Россия, препятствуют способности Украины защищать свой суверенитет.

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"Украина должна противопоставить соответствующие силы для сдерживания дальнейших возможных наступательных действий и быть готовой реагировать на вызовы со стороны России", – подытожила делегация.