Про це заявила делегація України у Відні під час конференції з розгляду Договору. За їхніми словами, Росія перетворила Крим на плацдарм для наступу вглиб материкової України.
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Росія також навмисно зруйнувала угоду між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Росія порушила міжнародні домовленості
Україна надає великого значення Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Ба більше, суворо дотримувалася його положень від моменту підписання – 17 липня 1992 року.
Українські дипломати нагадали, що у 2006 році Україна добровільно знизила максимальний рівень звичайних озброєнь. Росія ж у 2017 році призупинила свою участь у ДЗЗСЄ, а вже у серпні 2008 року країна-агресорка розпочала військове вторгнення до Грузії – у "фланговій зоні" відповідно до ДЗЗСЄ.
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"Сіра" зона для російського озброєння
Росія розпочала саме у "фланговій зоні" раптову збройну агресію проти України у 2014 році. Мовиться про місто Севастополь та АР Крим. Через це понад 44 тисяч квадратних кілометрів вивели із зони застосування Договору.
Також на конференції наголосили на тому, що через окупацію Росії припинили діяти режими перевірки, визначені не лише ДЗЗСЄ, а й Віденським документом 2011 року та Договором про відкрите небо.
Окупована Росією територія стала непрозорою "сірою" зоною, у якій Москва зосереджує неконтрольовану кількість ударного озброєння,
– наголосили в українській делегації.
Окремо вказали, що "флангові" обмеження ДЗЗСЄ, які не виконує й порушує Росія, перешкоджають здатності України захищати свій суверенітет.
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"Україна має протиставити відповідні сили для стримування подальших можливих наступальних дій і бути готовою реагувати на виклики з боку Росії", – підсумувала делегація.