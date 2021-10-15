Про це заявила делегація України у Відні під час конференції з розгляду Договору. За їхніми словами, Росія перетворила Крим на плацдарм для наступу вглиб материкової України.

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Росія також навмисно зруйнувала угоду між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Росія порушила міжнародні домовленості

Україна надає великого значення Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Ба більше, суворо дотримувалася його положень від моменту підписання – 17 липня 1992 року.

Зауважте! Україна ухвалила 888 перевірок та провела 706 перевірок на території інших держав-учасниць. Зокрема, це стосувалося зберігання озброєння та військової техніки для "флангової зони", яка поширюється на Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області та АР Крим.

Українські дипломати нагадали, що у 2006 році Україна добровільно знизила максимальний рівень звичайних озброєнь. Росія ж у 2017 році призупинила свою участь у ДЗЗСЄ, а вже у серпні 2008 року країна-агресорка розпочала військове вторгнення до Грузії – у "фланговій зоні" відповідно до ДЗЗСЄ.

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"Сіра" зона для російського озброєння

Росія розпочала саме у "фланговій зоні" раптову збройну агресію проти України у 2014 році. Мовиться про місто Севастополь та АР Крим. Через це понад 44 тисяч квадратних кілометрів вивели із зони застосування Договору.

Що відомо про ДЗЗСЄ? Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 1990 року в Парижі вищі представники уряду і міністри закордонних справ 22 держав-учасниць. Договір установлював кількісні обмеження на озброєння, які країни-учасниці могли розташовувати на своїй території. Договір мав дозволити зменшити наступ ексдержав-супротивниць та забезпечити ефективний контроль за озброєнням. Верховна Рада затвердила Договір 1 липня 1992 року. Він є безстроковим.

Також на конференції наголосили на тому, що через окупацію Росії припинили діяти режими перевірки, визначені не лише ДЗЗСЄ, а й Віденським документом 2011 року та Договором про відкрите небо.

Окупована Росією територія стала непрозорою "сірою" зоною, у якій Москва зосереджує неконтрольовану кількість ударного озброєння,

– наголосили в українській делегації.

Окремо вказали, що "флангові" обмеження ДЗЗСЄ, які не виконує й порушує Росія, перешкоджають здатності України захищати свій суверенітет.

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"Україна має протиставити відповідні сили для стримування подальших можливих наступальних дій і бути готовою реагувати на виклики з боку Росії", – підсумувала делегація.