Режисером виступить Ахтем Сеітаблаєв. Про це 14 жовтня повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

До теми Вірні Україні: як курсанти "Нахімки" залишали окупований Крим

Про українських курсантів, які залишились вірними присязі в окупованому Криму, знімуть фільм

Пам'ятаєте, як наші курсанти в Криму не скорились перед окупантом та заспівали гімн України у Севастополі? Про них знімуть фільм!

– заявив Гончаренко.

Він також розповів, що меморандум про це підписали командування ВМС та режисер. Це трапилось в Одесі 14 жовтня в Інституті Військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія". Саме в цьому закладі навчаються майбутні військові моряки.

Що відомо про курсантів, які залишились вірними присязі