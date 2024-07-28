Общественная организация получила показания мужчины, который провел год в одной камере с журналистом. Он рассказал, что Хилюка удерживают в колонии ИК-7 в поселке Пакино Владимирской области России.

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Весит не более 45 килограммов

Мужчина также отметил, что Хилюк изменился в российском плену, его фактически не узнать. По его словам, сейчас Хилюк, вероятно, весит "не более 45 килограммов".

"Когда я вернулся в Украину, я увидел его фото и могу сказать, что он совсем не такой", – заявил мужчина.

Нечеловеческие условия содержания

Мужчина по имени Игорь также рассказал об условиях содержания украинских пленных. По его словам, в камере находятся одновременно примерно 15 украинцев.

Их подвергали пыткам: морили голодом, били и устраивали принудительные "агитационные сессии"; заставляли голыми ходить по двору тюрьмы зимой.

В организации также отметили, что просили Россию предоставить доказательства того, что Хилюк жив, но получили собственными силами новые доказательства жестокого обращения с журналистом.

Россия не только продолжает врать о его судьбе, но и поощряет унизительное, бесчеловечное обращение с заключенными... Мы призываем российские власти освободить Хилюка, а украинскую – удвоить усилия, чтобы вытащить его из этого ада,

– призвали журналисты.

Российские военнослужащие похитили Хилюка вместе с отцом 4 марта 2022 года. Впоследствии отца журналиста отпустили.