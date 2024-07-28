Громадська організація отримала свідчення чоловіка, який провів рік в одній камері з журналістом. Він розповів, що Хилюка утримують в колонії ІК-7 в селищі Пакіно Володимирської області Росії.

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Важить не більше 45 кілограмів

Чоловік також зазначив, що Хилюк змінився у російському полоні, його фактично не впізнати. За його словами, зараз Хилюк, ймовірно, важить "не більше 45 кілограмів".

"Коли я повернувся в Україну, я побачив його фото і можу сказати, що він зовсім не такий", – заявив чоловік.

Нелюдські умови утримання

Чоловік на ім'я Ігор також розповів про умови утримання українських полонених. За його словами, у камері перебувають одночасно приблизно 15 українців.

Їх піддавали тортурам: морили голодом, били та влаштовували примусові "агітаційні сесії"; примушували голими ходити по подвір'ю в'язниці взимку.

В організації також зазначили, що просили Росію надати докази того, що Хилюк живий, але отримали власними силами нові докази жорстокого поводження з журналістом.

Росія не лише продовжує брехати про його долю, але й заохочує принизливе, нелюдське поводження з ув'язненими… Ми закликаємо російську владу звільнити Хилюка, а українську – подвоїти зусилля, щоб витягнути його з цього пекла,

– закликали журналісти.

Російські військовослужбовці викрали Хилюка разом з батьком 4 березня 2022 року. Згодом батька журналіста відпустили.