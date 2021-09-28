Суд назначил злоумышленникам наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы.

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Мужчина и женщина похитили врача

По данным следствия, мужчина и женщина похитили из собственного двора врача-онколога. Они удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов выкупа. Одновременно злоумышленники похитили:

автомобиль,

личные вещи потерпевшей.

Святошинский районный суд Киева признал их виновными по нескольким статьям:

146 о незаконном лишении свободы или похищении человека,

185 о краже,

189 вымогательство,

289 о незаконном завладении транспортным средством.

Судьи назначили им наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы. А Киевский апелляционный суд 28 сентября оставил приговор в силе.

Последние громкие похищения людей

К сожалению, случаи похищения людей в Украине не единичны. Только в сентябре 2021-го произошло несколько резонансных преступлений, в частности: